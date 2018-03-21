Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

--------------------------------------------------------------21 MART ÇARŞAMBA10: 00 Konut satış istatistikleri22 MART PERŞEMBE10: 00 Sektörel güven endeksleri14: 30 Reel kesim güven endeksi14: 30 Kapasite kullanım oranı27 MART SALI10: 00 Ekonomik güven endeksi29 MART PERŞEMBE10: 00 GSYH30 MART.

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE

---------------------------------------------------------------

21 MART ÇARŞAMBA

10: 00    Konut satış istatistikleri

22 MART PERŞEMBE

10: 00   Sektörel güven endeksleri

14: 30   Reel kesim güven endeksi

14: 30   Kapasite kullanım oranı

27 MART SALI

10: 00   Ekonomik güven endeksi

29 MART PERŞEMBE

10: 00   GSYH

30 MART CUMA

10: 00   Dış ticaret dengesi

11: 00   Giriş-çıkış yapanlar

12: 00   Genel yönetim borç stoku

=============================================

DÜNYA

-----------------------------------------------------------------------------------

 

21 MART ÇARŞAMBA

İNGİLTERE           12: 30 İşsizlik Başvuruları

İNGİLTERE           12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar

İNGİLTERE           12: 30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE           12: 30 İşgücü Değişimi

ABD                       14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                       17: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                       17: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                       17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                       17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                       17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                       17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                       17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                       17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                       17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                       17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                       21: 00 Fed Faiz kararı

22 MART PERŞEMBE

JAPONYA            03: 30 İmalat PMI

FRANSA              11: 00 İmalat PMI

FRANSA              11: 00 Servis PMI

FRANSA              11: 00 Bileşik PMI

ALMANYA             11: 30 İmalat PMI

ALMANYA             11: 30 Servis PMI

ALMANYA             11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ  12: 00 İmalat PMI

ALMANYA             12: 00 IFO İş Dünyası Endeksi

EURO BÖLGESİ   12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ   12: 00 Bileşik PMI

İNGİLTERE            12: 30 Perakende Satışlar

İNGİLTERE            12: 30 Perakende Satışlar

İNGİLTERE            15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE            15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                        15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                        16: 45 İmalat PMI

ABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                        17: 45 Servis PMI

ABD                        17: 45 Bileşik PMI

23 MART CUMA

JAPONYA               02: 30 TÜFE

JAPONYA              02: 30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA              02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA              02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA              02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ABD                       15: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD                       17: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                       17: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                       17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et