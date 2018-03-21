Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
--------------------------------------------------------------21 MART ÇARŞAMBA10: 00 Konut satış istatistikleri22 MART PERŞEMBE10: 00 Sektörel güven endeksleri14: 30 Reel kesim güven endeksi14: 30 Kapasite kullanım oranı27 MART SALI10: 00 Ekonomik güven endeksi29 MART PERŞEMBE10: 00 GSYH30 MART.
TÜRKİYE
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21 MART ÇARŞAMBA
10: 00 Konut satış istatistikleri
22 MART PERŞEMBE
10: 00 Sektörel güven endeksleri
14: 30 Reel kesim güven endeksi
14: 30 Kapasite kullanım oranı
27 MART SALI
10: 00 Ekonomik güven endeksi
29 MART PERŞEMBE
10: 00 GSYH
30 MART CUMA
10: 00 Dış ticaret dengesi
11: 00 Giriş-çıkış yapanlar
12: 00 Genel yönetim borç stoku
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DÜNYA
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21 MART ÇARŞAMBA
İNGİLTERE 12: 30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE 12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE 12: 30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 12: 30 İşgücü Değişimi
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 00 Mevcut Konut Satışları
ABD 17: 00 Mevcut Konut Satışları
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 Fed Faiz kararı
22 MART PERŞEMBE
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
FRANSA 11: 00 İmalat PMI
FRANSA 11: 00 Servis PMI
FRANSA 11: 00 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 İmalat PMI
ALMANYA 11: 30 Servis PMI
ALMANYA 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI
ALMANYA 12: 00 IFO İş Dünyası Endeksi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 12: 30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE 12: 30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 17: 45 Bileşik PMI
23 MART CUMA
JAPONYA 02: 30 TÜFE
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi