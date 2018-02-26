Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi
TürkiyeTarih TSİ Gösterge Dönem ------------------------------------------------------------------------------26/02 10: 00 Katı Yakıtlar Aralık27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi Şubat27/02 10: 00 Sanayi işgücü girdi endeksi 2017/427/02 10: 00 Ticaret ve hizmet endeksleri 2017/428/02 10: 00...
Türkiye
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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26/02 10: 00 Katı Yakıtlar Aralık
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi Şubat
27/02 10: 00 Sanayi işgücü girdi endeksi 2017/4
27/02 10: 00 Ticaret ve hizmet endeksleri 2017/4
28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi Ocak
28/02 11: 00 Turizm/giriş-çıkış yapanlar Ocak
28/02 10: 00 Elektrik üretim-iletim Ocak
28/02 10: 00 İnşaat işgücü girdi endeksleri 2017/4
01/03 10: 00 Motorlu kara taşıtları Ocak
01/03 11: 00 Turizm belgeli tesisler 2017
02/03 10: 00 İnşaat ciro ve üretim 2017/4
02/03 10: 00 Evlenme - boşanma 2017
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Dünya
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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26/02 18: 00 ABD yeni konut satışları Ocak
27/02 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri Ocak
27/02 18: 00 ABD tüketici güven endeksi Şubat
27/02 16: 00 Almanya TÜFE, öncü Şubat
28/02 18: 00 ABD bekleyen konut satışları Ocak
28/02 17: 45 ABD Chicago PMI Şubat
28/02 12: 00 Almanya işsizlik Şubat
28/02 13: 00 Euro bölgesi enflasyon Şubat
01/03 16: 30 ABD kişisel gelirler Ocak
01/03 16: 30 ABD tüketici harcamaları Ocak
01/03 16: 30 ABD Çekirdek enflasyon Ocak
01/03 17: 45 ABD Satın alma yönetici endeksi Şubat
01/03 18: 00 ABD ISM imalat sanayi endeksi Şubat
01/03 18: 00 ABD İnşaat sektörü harcamaları Ocak