AFRİN HAREKATI'NDA 38. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TürkiyeTarih TSİ Gösterge Dönem ------------------------------------------------------------------------------26/02 10: 00 Katı Yakıtlar Aralık27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi Şubat27/02 10: 00 Sanayi işgücü girdi endeksi 2017/427/02 10: 00 Ticaret ve hizmet endeksleri 2017/428/02 10: 00...

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye

Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem  

------------------------------------------------------------------------------

26/02    10: 00     Katı Yakıtlar                                  Aralık

27/02    10: 00     Ekonomik güven endeksi             Şubat

27/02    10: 00     Sanayi işgücü girdi endeksi         2017/4

27/02    10: 00     Ticaret ve hizmet endeksleri        2017/4

28/02    10: 00     Dış ticaret dengesi                       Ocak

28/02    11: 00     Turizm/giriş-çıkış yapanlar           Ocak

28/02    10: 00     Elektrik üretim-iletim                    Ocak

28/02    10: 00     İnşaat işgücü girdi endeksleri      2017/4

01/03    10: 00     Motorlu kara taşıtları                   Ocak

01/03    11: 00     Turizm belgeli tesisler                   2017

02/03    10: 00     İnşaat ciro ve üretim                    2017/4

02/03    10: 00     Evlenme - boşanma                     2017

------------------------------------------------------------------------------

Dünya

Tarih     TSİ       Gösterge                                         Dönem

------------------------------------------------------------------------------

26/02    18: 00     ABD yeni konut satışları                  Ocak

27/02    16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri           Ocak

27/02    18: 00     ABD tüketici güven endeksi             Şubat

27/02    16: 00     Almanya TÜFE, öncü                      Şubat

28/02    18: 00     ABD bekleyen konut satışları          Ocak

28/02    17: 45     ABD Chicago PMI                          Şubat

28/02    12: 00     Almanya işsizlik                               Şubat

28/02    13: 00     Euro bölgesi enflasyon                    Şubat

01/03    16: 30     ABD kişisel gelirler                          Ocak

01/03    16: 30     ABD tüketici harcamaları                 Ocak

01/03    16: 30    ABD Çekirdek enflasyon                   Ocak

01/03    17: 45    ABD Satın alma yönetici endeksi     Şubat

01/03    18: 00     ABD ISM imalat sanayi endeksi      Şubat

01/03    18: 00     ABD İnşaat sektörü harcamaları      Ocak

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et