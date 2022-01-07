Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini kanıtlandı. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. Türkiye ve Dünya omicron tablosu! 7 Ocak Cuma Omicron vaka sayısı kaç? Omicron iyileşen sayısı kaç, hasta sayısı, vefat sayısı!

7 OCAK CUMA DÜNYADA OMİCRON VE KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

7 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 301.059.342 (301milyon 59 bin üç yüz kırk iki) kişiye yükselmiştir.

7 OCAK CUMA 2021 DÜNYA OMİCRON VE KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE'DE OMİCRON VE KORONAVİRÜS VAKASI SAYISI KAÇTIR?

Son 24 saatte 418 bin 823 COVID-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 502 oldu. Omicron varyantı ve günlük vaka sayısının 68 bini geçti.

Fahrettin Koca'nın twitter paylaşımı:

"Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır."

5 OCAK BİLİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde Omicron varyantı ve günlük vaka sayısının 54 bini geçmesi yer alacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı, ülkeleri zor duruma soktur. Pek çok yer gibi ülkemizde de varyant nedeniyle vaka sayıları büyük bir artış yaşadı.

VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

GÜNDEMDE VARYANT VE SON GELİŞMELER OLACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış olacak. Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Dünyada yeni çıkan omicron varyantı DSÖ tarafından, varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanılmaktadır. Bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini kanıtlandı. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belirsiz olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Bununla beraber, omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

ABD'de yapılan araştırma ile omicrondaki ana semptom belirlenmiştir.ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte özel bir role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'u nda saptandığı bilgisini paylaşmıştır. Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlenmiştir. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici özellikli semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu ifade etmiştir.

'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

2? Ocak??33.520 vaka

3? Ocak??44.869 vaka

4?Ocak??54.724 vaka

5?Ocak??66.467 vaka

6?Ocak??68.413 vaka



Sizce, artan #vaka sayılarının ardından kısıtlamalar geri gelmeli mi? — Haberler (@Haberler) January 7, 2022

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