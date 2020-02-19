Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı
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Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, iki ülkenin büyükelçilikleri için arsa takas protokolü imzaladı.

19.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:22
Türkiye ve Cibuti, büyükelçilikleri için arsa takas protokolü yaptı

Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf, iki ülkenin büyükelçilikleri için arsa takas protokolü imzaladı.

Protokole ilişkin hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri konuştuk. Kardeş Cibuti ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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