Türkiye ve Çekya Arasında Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Kurucu Anlaşması İmzalandı

Bakan Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere çıktığı Orta Avrupa ziyaretlerinin ilk gününde Çekya'nın Başkenti Prag'da temaslarda bulundu.

Bakan Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere çıktığı Orta Avrupa ziyaretlerinin ilk gününde Çekya'nın Başkenti Prag'da temaslarda bulundu.

Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy tarafından düzenlenen öğle yemeğine katılan Muş, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Muş, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.

Bakan Muş, daha sonra Çekya Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret ve Ulaştırma Bakanı Havlicek ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrasında Muş ile Havlicek, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin ele alınması maksadıyla tesis edilen JETCO Kurucu Anlaşması'nı imzaladı.

Konuya dair Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşme kapsamında, Türkiye ile Çekya arasında 2020'de yaklaşık 3, 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin dengeli şekilde arttırılması yönünde mutabık kalındığı bildirilen açıklamada, görüşmede iki ülke özel sektör temsilcilerinin özellikle üçüncü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirebileceği hususunun vurgulandığı kaydedildi.

Görüşmede Bakan Muş'un, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde pozitif gündem oluşturulmasının ve Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasını hedefleyen Gümrük Birliğinin güncellenmesinin hem Türkiye hem AB'nin çıkarına olduğunu vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Muş'un bu kapsamda, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi Çekya Cumhuriyeti'nin desteğinin önemine işaret ettiği belirtildi.

Bakan Muş'un temasları yarın Macaristan ve Polonya'da sürecek.

Kaynak: Habermetre