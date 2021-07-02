Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
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Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor

Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

TÜRKİYE ile Bulgaristan, sınır kesimlerinde kuruyan ormanlık alanları 'Yeşil Gelecek' projesi kapsamında ağaçlandırmak için anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE ile Bulgaristan, sınır kesimlerinde kuruyan ormanlık alanları 'Yeşil Gelecek' projesi kapsamında ağaçlandırmak için anlaşmaya vardı. Edirne Orman işletme Müdürü İhsan Ceylan, "Proje kapsamında Türkiye tarafında 10 bin hektar, Bulgaristan tarafında da 10 bin hektar olmak üzere 20 bin hektarlık alan seçtik. Bu alanda gözlemler yapıyoruz. Özelikle bölgede yaptığımız son 1 aylık çalışmamızda karaçam ağaçlarının kuruduğunu tespit ettik. Çeşitli nedenlerden dolayı kuruyan karaçam ağaçlarının yerine meşe ve daha verimli ağaçlar ekerek yeni orman kuracağız" dedi.

Bulgaristan-Türkiye arasında Avrupa Birliği İPA Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında 2 yıl önce 2 ülke arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda başlatılan 'Yeşil Gelecek' projesi kapsamında kuruyan ormanlık alanların yeniden yeşillendirmesi için ağaç dikilmesi kararlaştırıldı. Bulgaristan'dan gelen 14 kişilik heyet, Edirne'de Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, son 40 yılda küresel ısınma ve buna bağlı nedenlerden özelikle karaçam ağaçlarının kuruduğu tespit edildiğine vurgu yapıldı. Proje kapsamında 10 bin Türkiye, 10 bin Bulgaristan olmak üzere toplam 20 bin hektarlık alanda 'Dostluk Ormanı' da oluşturulup, meşe ve diğer ağaç çeşitleri dikilecek.

'KARAÇAM AĞAÇLARININ KURUDUĞUNU TESPİT ETTİK'Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AB destekli projenin 273 bin euro olduğunu, Türkiye'ye ayrılan bölümün 124 bin euro olduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki büyük bölümü ormanlık olan 269 kilometrelik sınırın her iki yakasında 40'ar dönümden oluşan 80 dönümlük alanda 'Dostluk Ormanı' kurduklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu:  "Bölgede 10 bin dekar alanda yaptığımız incelemelerde kızılçam ağaçlarında kurumalar olduğunu tespit ettik. Özelikle son yıllarda tabi dünyadaki hızlı nüfus artışı buna bağlı olarak sanayileşme, küresel ısınma. Son 10 yılda iklimde değişiklikler hava sıcaklığı artışı hissedilmeye başlandı, yağışlar azaldı. Son 40 yılın araştırması yapıldığında, yüzde 50 oranında sıcaklıkların arttığı, yıllık ortalama olarak. Yağışlarında yüzde 60 oranında azaldığı görüldü. Bu da ormanlar ve bitkiler üzerinde olumsuzluklara neden oldu. Bu bölgemizde de sınıra yakın karaçamlarımızda, 1980 yılında dikilen karaçam sahalarında kurumalar gözüktü. Biz şimdi bunlara yönelik hem kuruyan ağaçları temizliyoruz, işte bu yönetim planı neticesinde de, Orman Genel Müdürlüğü olarak da bunu araştırıyoruz. Buralara hangi tür dikersek başarılı oluruz. Belki aslı meşe türüne dönmeyi planlıyoruz şu aşamada." 'AĞAÇLARIN DİKİLMESİYLE YENİ ORMANLAR KURACAĞIZ'

Karaçam ağaçlarının mevsim değişikliği nedeniyle iklime uygun olmadığı için kuruduğuna dikkat çeken Ceylan, "Yaptığımız araştırmada karaçamın mevsim değişiklileri nedeniyle artık bu iklime uygun olmadığı, biraz daha nemli iklimi sevdiği ortaya çıktı. Daha önce zaten orada meşe ağacı varmış bizde oraları daha verimli hale getirmek için meşe ağacı ekmeyi planlıyoruz. veya hangi ağaç uygunsa onu da ekeceğiz. Proje kapsamında Türkiye tarafında 10 bin hektar, Bulgaristan tarafında da 10 bin hektar olmak üzere 20 bin hektarlık alan seçtik. Bu alanda gözlemler yapıyoruz. 2016 yılında özelikle karaçamlarda kısmen son yıllarda yoğun bir kuruma var. Özelikle bölgede yaptığımız son 1 aylık çalışmamızda karaçam ağaçlarının kuruduğunu tespit ettik. Tabi bunun çeşitli nedenleri var, su açığına bağlı ağacın zayıf düşmesi. Diğer yandan mantardır, böcektir diğer zararlıların gelmesi ve ağaca dadanması. Bu nedenlerden ağaçlar kuruyor. Bizde ne yapacağız bu ağaçları buralardan kaldırıp temizleyeceğiz. ve yerlerine bu araştırmalar sonucu daha uygun, projeler sonucu hangi türler uygun ağaçların dikimiyle yeni ormanlar kuracağız. Yani ormanların devamını sağlamış olacağız" diye konuştu. 


Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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