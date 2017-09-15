Türkiye ve Bulgaristan Arasındaki Tarımsal Ticaret Artırılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki tarımsal ticaretimize baktığımızda 320 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Her iki ülke olarak bunun az olduğunu düşünüyoruz. En kısa sürede bunu 500 milyon dolara ve ardından 1 milyar dolara taşıma kararlılığındayız." dedi.



Edirne'de düzenlenen 13. Dönem Türkiye-Bulgaristan Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı kapsamında Daniş ile Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakan Yardımcısı Tzvetan Dimitrov ikili görüşme yaptı.



Toplantıda iki ülkenin tarımsal alanında işbirliği geliştirilmesine yönelik adımlar, tarımsal ticaret ve teknik konularla kırsal kalkınma alanında işbirlikleri, tarımsal ithalat ve ihracat konuları ele alındı.



-"Sofya'da tarım forumu düzenlenecek"



Toplantı sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Daniş, görüşmede iki ülke arasındaki tarımsal ticaretin arttırılmasına yönelik kararlar aldıklarını söyledi.



Türkiye ve Bulgaristan'ın tarım ve hayvancılık anlamında birbirini tamamlayabilecek ülkeler olduğunu ifade eden Daniş, şunları kaydetti:



"Toplantıda özellikle hayvancılık, balıkçılık, organik tarım ve iklimin tarım üzerindeki etkileri konusunda bilimsel ortak çalışma kararları aldık. Kısa süre içerisinde karşılıklı heyetlerimiz oluşturulacak ve çalışmalarımız başlayacak. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki tarımsal ticaretimize baktığımızda 320 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Her iki ülke olarak bunun az olduğunu düşünüyoruz. En kısa sürede bunu 500 milyon dolara ve ardından 1 milyar dolara taşıma kararlılığındayız. Bu kapsamda kasım ayında Sofya'da kapsamlı bir Tarım İş Forumu yapmayı kararlaştırdık. Çünkü iki komşu ülkeyiz ve birbirimizi tamamlayan avantajlar var. Bu avantajları ülke üreticilerine, tarımsal endüstriye kadar birçok alana taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. İşbirliği kapsamında bu potansiyeli 500 milyon doların üzerine çekmeyi hedefliyoruz. Bulgaristan'ın bize göre hayvancılık anlamında bazı avantajları olabilir, bizim meyve-sebze anlamında Bulgaristan'a ihracatımızı artırma yönünde konuşmalar yaptık. Tarımsal mekanizasyon ve kırsal kalkınma anlamında birçok ortak yönümüze olduğu konusunda görüşlerimiz oldu."



Daniş, yapılacak Tarım İş Forumu ile çalışmaların ticari anlamda etkilerinin görüleceğini sözlerine ekledi.



Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakan Yardımcısı Tzvetan Dimitrov da Türkiye ile olan işbirliğinin artmasına yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirterek misafirperverliklerinden dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.