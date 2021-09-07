Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi
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Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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