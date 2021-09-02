Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları ortak tatbikata başladı

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Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları, Bakü'de ortak tatbikata başladı.

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları, Bakü'de ortak tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Bakanlık, tatbikatın ilk gününden bazı görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı