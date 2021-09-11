Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sona erdi
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilindeki ortak askeri tatbikat sona erdi.
Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilindeki ortak askeri tatbikat sona erdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, özel birliklerin 6 Eylül'de başlayan tatbikat kapsamında zor arazi koşullarında keşif yapmak, yollarda pusu kurmak, bölgede sabotaj gruplarının tespit ve imhası ayrıca çeşitli engelleri aşarak temsili düşmana gizlice yaklaşmak gibi görevleri icra ettikleri bildirildi.
Açıklamada, birliklerin verilen görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getirdiği kaydedildi.
Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.
AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri