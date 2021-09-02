Türkiye ve Azerbaycan ordusu ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan ordusuna mensup SAT timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'da devam eden eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş