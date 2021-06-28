Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
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Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı

Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandı.

Temel amacı, iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta, 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.

İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
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