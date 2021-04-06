Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı
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Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu. Söz konusu açıklamada, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı" denildi. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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