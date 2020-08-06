Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında iletişim koordinasyonuyla ilgili görevler icra edildi Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı askeri tatbikat kapsamında yönetim ve iletişimde koordinasyonun sağlanmasına ilişkin görevler icra edildi.

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı askeri tatbikat kapsamında yönetim ve iletişimde koordinasyonun sağlanmasına ilişkin görevler icra edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın Nahçıvan'da devam eden kısmında bazı görevlerin simülasyonu yapıldı. Tatbikatta, birliklerin koordinasyonunu sağlamak için müşterek muharebe harekat planlarının hazırlanmasına ilişkin görevler bilgisayar ortamında hayata geçirildi. Kaynak: AA