Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında helikopter ve zırhlı araçlarla operasyon yapıldı - BAKÜ Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında helikopter, tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında helikopter, tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, askerlerin helikopterlerle araziye indirildiği görülüyor. Tatbikat çerçevesinde tank ve zırhlı araçların da desteğinin alan askerler, temsili düşmanın mevzilerine operasyon yaptı. Senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi. Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli yürüttüğü temsili operasyonun başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Kaynak: AA