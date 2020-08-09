Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatına özel kuvvetler de katıldı - BAKÜ
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.
09.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:29
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.
Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.
Kaynak: AA