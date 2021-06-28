Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
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Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı başladı.

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak tatbikatı Bakü'de başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasında muharebe harekatları sırasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, komutanların karar verme ve askeri birim yönetimi becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta 600'e yakın askerin yanı sıra 40'a yakın tank ve zırhlı araçlar, 20'ye yakın topçu bataryaları, havan topları, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı ile 50'ye yakın askeri araç yer alıyor.

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı 30 Haziran'a kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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