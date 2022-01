Türkiye ve Azerbaycan gazilerinden TBMM'ye ziyaret

Kıbrıs gazileri ile Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler TBMM'yi ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı başkanlığındaki heyet, rehber eşliğinde Meclis'i gezdi.

Emin Hasanlı, Meclis'e girişinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 84 milyon Türkiye'ye minnettar olduklarını söyleyerek, "Türkiye, Karabağ Savaşı'nda bütün dünyayı karşısına alarak dimdik Azerbaycan'ın yanında durdu. Haydar Aliyev'in, 'Bir millet, iki devlet' şiarına sadık oldu." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünü hatırlatan Hasanlı, "Azerbaycan ve Türkiye kardeştir, tüm dünya bunu gördü. Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardı. Nasıl ki Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nda bağımsız, hür olduğunu dünyaya göstererek diğer mazlum halklara örnek oldu. Kıbrıs gazisi abilerimiz, dünyada Türk'ün daima hür yaşayacağını bir daha tasdikledi. 21. yüzyılda biz de Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek, dünyada toprakları işgalde kalan diğer ülkeler için de bir ışık, umut olduk." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının ebedi olduğunu belirten Hasanlı, "Bugün TBMM'deyiz. Ne mutlu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yarattığı bir Meclis'teyiz. Bu Meclis, gazi Meclis'tir. Her zaman Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür." mesajını verdi.

Daha sonra Genel Kurul Salonu'nu ziyaret eden gaziler, TBMM'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümlerini de inceledi.???????

"Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gazilerle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karabağ'ın destansı bir mücadeleyle vatana kavuştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Kılavuz, "Biz tek millet iki devletiz. Sonsuza kadar bitmeyecek bir kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz var. Azerbaycan bizim vatanımızdır. Azerbaycan Türk'ü soydaşlarımızın derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Her birini gönlümüzde ve yüreğimizde taşıyoruz. Sonuna kadar Azerbaycan var olsun, sağ olsun. 'Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa ey şanlı Azerbaycan'." diye konuştu.

Kılavuz, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin dünya Türklerine umut olduğunu ifade ederek, Türkiye güçlüyse bütün Türk aleminin de güçlü olduğunu söyledi.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet