Son dakika haber: Türkiye ve Azerbaycan'dan medya alanında stratejik iş birliği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyarette yarın 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalanacak. Türkiye adına zapta imza atacak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hiç kuşkusuz platformumuz pozitif iletişim kampanyalarının hayata geçirilmesi ve kara propaganda ile mücadele edilmesi noktasında ülkelerimize güç katacaktır" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nezaretinde, Türkiye adına İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan adına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev imza atacak. Mutabakat zaptıyla, iki ülkenin mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve medya alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Ortak Medya Platformu' oluşturulacak. İki ülke medyasının eşgüdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek olan platformla, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor.

MEDYA VE İLETİŞİM KÖPRÜSÜOrtak Medya Platformu kapsamında, sağlıklı bir medya ilişkileri ağı altyapısının oluşturulması için medya alanında bilgi, birikim, tecrübe ve kaynaklar paylaşılacak; iki ülkenin medya alanında faaliyet gösteren resmi kurumları ortak çalışmalar yürütecek. Uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışacak platform aracılığıyla, televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek; farklı medya ve sektör temsilcileri ile ortaklıklar kurulacak; mesleki eğitim ve değişim programları düzenlenecek; iki ülkenin kanaat önderleri arasında iletişim köprüsü oluşturulacak. 'İKİ DEVLET, TEK MİLLET, ORTAK MEDYA'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun kurulmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet, tek millet' düsturuna 'ortak medya' şiarını da ekleyerek tarihi kardeşliğimizi stratejik bir alanda daha yeni iş birlikleriyle güçlendiriyoruz. Ortak Medya Platformumuzun ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in liderliğinde bütün dünyaya çok güçlü bir dayanışma mesajı veriyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın maruz kaldığı saldırılara karşı birlikte hareket etmenin ne kadar kritik önemde olduğunu son dönemde çok daha iyi anladık. Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma mücadelesinde hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a yönelik itibar suikastlarının ve algı operasyonlarının hız kazandığına şahit olduk. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğinin artırılmasının hayati bir konu olduğunu gördük. Bu amaç doğrultusunda Ortak Medya Platformunun kurulacak olması elbette çok kıymetli. Hem halklarımıza hem de uluslararası kamuoyuna doğru bilginin en hızlı şekilde ulaştırılmasından bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar yürüteceğiz. Hiç kuşkusuz platformumuz pozitif iletişim kampanyalarının hayata geçirilmesi ve kara propaganda ile mücadele edilmesi noktasında ülkelerimize güç katacaktır. Farklı medya mecralarında ortaya konulacak birlik ve beraberliğin Türkiye ve Azerbaycan devleti ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini de perçinleyeceğine inanıyorum." Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise her zaman ve her koşulda birbirinin yanında olan Türkiye ve Azerbaycan'ın, medya ve iletişim alanında da ortaya koyduğu yakın iş birliğinden çok önemli faydalar sağlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi yönündeki kararlığına işaret eden Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan-Türkiye Ortak Medya Platformu da bu doğrultudaki çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak" dedi.ORTAK ÇALIŞMA KOMİSYONUTürkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde Ortak Medya Platformunun hayata geçirilmesine ilişkin hedef odaklı ayrıntılı planın hazırlanması için ortak bir çalışma komisyonu tayin edilecek. Ortak Çalışma Komisyonu, iki ülkede dönüşümlü olarak düzenli toplantılar yapacak. Komisyon, platformun finansmanı ve takvimi dahil olmak üzere hazırlayacağı ayrıntılı planı, kurulduktan sonra üç ay içerisinde iki ülke yetkililerine sunacak. Uygulamada iki ülkeye eşit sorumluluklar yükleyen mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Azerbaycan, Ortak Medya Platformunun yararına olacak gerekli adımların atılmasından sorumlu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı