Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor
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Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor

01.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:25

Tatbikat bölgesi Havan atışları öncesi hazırlıklar Havan atışları Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları Kars'ta sürüyor Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları devam ediyor.

Tatbikat bölgesi

Havan atışları öncesi hazırlıklar

Havan atışları Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları Kars'ta sürüyor

Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Mehmetçiklerin hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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