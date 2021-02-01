Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor
Tatbikat bölgesi Havan atışları öncesi hazırlıklar Havan atışları Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları Kars'ta sürüyor Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları devam ediyor.
Tatbikat bölgesi
Havan atışları öncesi hazırlıklar
Havan atışları Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları Kars'ta sürüyor
Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, Mehmetçiklerin hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı