Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları sürüyor

Tatbikat bölgesi Havan atışları öncesi hazırlıklar Havan atışları Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin 'Kış Tatbikatı' hazırlıkları Kars'ta sürüyor Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları devam ediyor.