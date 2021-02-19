Türkiye ve Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov tarafından Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Antitekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti arasında helal akreditasyon alanında iş birliğine dair...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov tarafından Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Antitekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti arasında helal akreditasyon alanında iş birliğine dair anlaşma imzalandı.

HAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dost ve kardeş Azerbaycan ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, iki ülke arasında helal kalite altyapısı alanında eğitim ve teknik iş birliği çalışmalarının başlayacak olmasından büyük bir memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, fıkhi ve ilmi gerekliliklerin karşılanması sonucunda alınabilen helal belgeler konusunda Müslüman ülkeler arasında parçalı bir yapının olduğunun da görüldüğü, küresel düzeyde farklı helal standartları ve belgelendirme sistemlerinin kimi zaman bir engel olarak karşıya çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu belgelerin güvenirliği ve geçerliliğini artırmanın yolu ise harmonize bir akreditasyon mekanizmasının hakim kılınmasıdır. Bu itibarla, Türkiye'nin konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulan HAK dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Kazakistan'dan sonra Azerbaycan ile de işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile Müslüman ülkeler arasında ortak ve uyumlu bir dil oluşturma yolunda önemli bir adım atılmıştır."

Akreditasyon başvurusu kabul etmeye başlamasının üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürede 17 farklı ülkeden (Türkiye, Avustralya, Hollanda, İspanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Litvanya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Tayvan, Japonya) toplam 38 belgelendirme kuruluşundan helal akreditasyon başvurusu alındığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akreditasyon kapsamına aldığı helal belge sayısı 425'in üzerinde olan HAK, Azerbaycan'ın ilgili kurumları ile tecrübe ve bilgi birikimini paylaşacak, Azerbaycan'ın helal kalite altyapısına yönelik faaliyetlerine desteğini devam ettirecektir. HAK ayrıca Azerbaycan'daki belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon statüsü kazandırılması noktasında da gayretlerini sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök