Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler - Haberler
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Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler

AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST2021 kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdikleri selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST2021 kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdikleri selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler

Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler

Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler

Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler - Haberler
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