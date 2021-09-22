Türkiye ve Azerbaycan'a ait uçakların İstanbul semalarında gerçekleştirdikleri uçuştan görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST2021 kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdikleri selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST2021 kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdikleri selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.