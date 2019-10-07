Türkiye ve Avrupa'da Polisgücü rüzgarı esecek

07.10.2019 10:02

Türkiye'nin Avrupa ve dünyada ki en büyük gururu haline gelen Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı 2019-2020 Türkiye ve Avrupa ligleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan kadın ve erkek hokey takımlarının Türkiye Kupasıyla Türkiye Salon Süper Ligi ve Avrupa Trophy maçların hazırlandıklarını ifade ederek "Bu sezon da gerek Türkiye gerekse Avrupa kupalarını Gaziantep'e getireceğiz" dedi.



Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası 18-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleşecek. Ardından 16-20 Kasım Süper Lig Kadınlar 1.Etap, 20-24 Kasım Süper Lig Erkekler 1.Etap, 29 Ocak - 2 Şubat Süper Lig Erkekler 2. Etap VE 3-7 Şubat Süper Lig Kadınlar 2. Etap'ta kadın ve erkek takımlarımız Gaziantep'i gururla temsil edecek. 2018-2019 açık alan ve salon hokeyinde Türkiye Şampiyonu Gaziantep Polisgücü gerek Türkiye Kupasında gerekse süper ligde kadın ve erkek takımlarıyla katılarak şampiyonluk kupalarını yeniden Gaziantep'e getirmeye hazırlanıyor.



2020'de Avrupa'da Polisgücü rüzgarı esecek



Türkiye'nin Avrupa Trophy Ligindeki kadın ve erkek takımları temsilcisi Gaziantep Polisgücü Hokey takımları 2020'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Ligi hazırlıklarına da yoğunlaşırken takımlara yeni transferler yapılacağı bilgisine de ulaşıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan hedeflerinin Türkiye ve Avrupa kupalarını Gaziantep'e getirmek olduğunu ifade ederek "18-23 Ekim Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası, 16-20 Kasım Süper Lig Kadınlar 1.Etap, 20-24 Kasım Süper Lig Erkekler 1.Etap, 29 Ocak - 2 Şubat Süper Lig Erkekler 2. Etap VE 3-7 Şubat Süper Lig Kadınlar 2. Etap'ta kadın ve erkek takımlarımız Gaziantep'i gururla temsil edecek. Türkiye Süper Liginin ardından her iki takımımızda Avrupa Trophy Liginde ülkemizi temsil edecek olup Avrupa Şampiyonasıyla ilgili çalışmalarımızda büyük bir titizlikle sürüyor. Bu yıl Avrupa Salon Trophy Şampiyonası Gaziantep'in ev sahipliğinde 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecektir. Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası Kadınlar Trophy Ligi ise 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleşecektir. Erkekler Avrupa Salon Trophy Liginde bu yıl takımımız Hollanda, İngiltere, İsviçre, Fransa, İrlanda, Portekiz ve Hırvatistan'la şampiyonluk için mücadele edecektir. Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Kadınlar Salon Trophy Liginde ise takımımız Hırvatistan, İsviçre, Çekya, Belçika, İtalya, Fransa ve Litvanya takımlarıyla karşılaşarak Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecektir. Geçen yıl olduğu gibi kadın ve erkek takımlarımızın bu yılda gerek Türkiye Süper Lig şampiyonluk kupalarını gerekse Şubat 2020'de gerçekleştirilecek kadın ve erkek Avrupa şampiyonalarında ki şampiyonluk kupalarını Gaziantep'e ve ülkemize kazandırmaktır. Teknik heyetimize ve takımlarımıza güveniyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA