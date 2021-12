Türkiye'deki ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili alanlarda uygulanacak projeler vasıtasıyla sürdürülebilir ve kalıcı kurumsal yapılar tesis etmeyi hedefleyen "Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Teklif Çağrısı" 10 Aralık 2021 tarihinde duyuruldu.

Toplam bütçesi 2, 5 milyon avro olan hibe programı kapsamında, Türkiye'deki ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini iklim değişikliği ve çevre alanlarında çalışmalar yaparak güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir.

Türkiye'den belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde geliştirebilecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının en geç 1 Mart 2022 saat 17. 00'a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (www. mfib. gov. tr) yapılması gerekmektedir.

Hibe Rehberi (İngilizce) Hibe Rehberi (Türkçe) Yerel Duyuru Hazırlanması gereken dokümanlar Bilgi dokümanları Hibe programının tanıtımı amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılara ilişkin yer, tarih ve adres bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hibe Bilgilendirme Toplantıları Takvimi

İL

TARİH

ADRES

ANKARA

21 Aralık 2021

Türkiye Belediyeler Birliği (5. Kat, Konferans Salonu)

Tunus Cd. No: 12 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

İSTANBUL

27 Aralık 2021

Toplantının yapılacağı adres daha sonra açıklanacaktır.

İZMİR

28 Aralık 2021

Toplantının yapılacağı adres daha sonra açıklanacaktır.

TRABZON

4 Ocak 2022

Toplantının yapılacağı adres daha sonra açıklanacaktır.

MALATYA

10 Ocak 2022

Toplantının yapılacağı adres daha sonra açıklanacaktır.

ANTALYA

13 Ocak 2022

Toplantının yapılacağı adres daha sonra açıklanacaktır.

ONLINE

14 Ocak 2022*

Bilgilendirme Toplantısı (Türkçe)

ŞANLIURFA

17 Ocak 2022

Toplantının yapılacağı adres daha sonra açıklanacaktır.

ONLINE

18 Ocak 2022

Bilgilendirme Toplantısı (İngilizce)

*Tarih değiştirilebilir. Bilgilendirme toplantısına katılmak için https://forms. gle/7vAabH442i2RwXAz7 adresinden elektronik kayıt formu doldurulması gerekmektedir. (Link çalışmıyorsa lütfen adresi internet tarayıcınıza kopyalayıp yapıştırın)

TASLAK GÜNDEM/ DRAFT AGENDA

09: 00-09: 30

Kayıt/ Registration

09. 30-09. 45

Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches

09. 45-10. 15

Türkiye-AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı Tanıtımı/ Introduction of Grant Scheme for Town Twinning Between Turkey and the EU-II: Twinning for A Green Future (Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)/ Union of Municipalities of Turkey) (UMT)

10. 15-10: 30

Kahve Arası

10. 30-10: 45

Başvuru ve Değerlendirme Süreci/ Application and Evaluation Process

(MFİB/ CFCU)

10. 45-11. 15

Soru&Cevap/ Questions and Answers

11. 15-12. 15

Proje Geliştirme Çalıştayı/ Project Development Workshop

(AB Başkanlığı-TBB/ DEUA-UMT)

