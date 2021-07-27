Türkiye ve Angola arasında 10 anlaşma imzalandı
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Türkiye ve Angola arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Angola arasında 10 anlaşma imzalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Lourenço'nun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Angola Devlet Televizyonu Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Ulusal Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması", "Türkiye-Angola Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonunun İkinci Oturum Tutanağı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mineral Kaynaklar, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı Arasında Hidrokarbon ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Diplomasi Akademisi Arasında Diplomasi Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyeti Anlaşması" imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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