Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan iş birliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldı.

Konferansta yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu vesilesiyle geldiği New York'ta katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz Mayıs ayında bazı Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulunmuş, yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını ele almıştık. Bu defa da Türk-Amerikan İş Konseyi, Amerikan iş dünyasının siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmemize imkan sağladı. Konseye teşekkür ediyor, toplantımızın Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı yapmasını diliyorum" dedi.

"GENİŞ BİR ALANDA CİDDİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARIMIZ BULUNUYOR"

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan iş birliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir. Sadece ekonomi ve ticarette değil; güvenlikten teröre, savunmadan yatırımlara uzanan geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız bulunuyor. "

Kişisel ilişkilerde olduğu gibi devletlerin de zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşayabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunların, dayanışma ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinin, konu bu zaviyeden ele alındığında, karşılaşılan zorlukları aşabilecek olgunluğa ve kapasiteye sahip olduğu görülecektir. Önemli olan, her iki ülkede de bu yönde kuvvetli bir siyasi anlayış ve iradenin bulunmasıdır. Değerli Dostum Başkan Biden'la 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede, bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün, hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz" şeklinde konuştu.

"İKİLİ TİCARET HACMİ, SALGIN ŞARTLARINA RAĞMEN GEÇEN SENE 21 MİLYAR DOLARA YÜKSELMİŞTİR"

ABD ile ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılıklarını beraberce vurguladıklarını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu rakamın, doğru adımların atılması halinde rahatlıkla erişilebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiğinde hemfikiriz. Nitekim Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret hacmi, salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

İkili ticaret hacminin yılsonunda 25 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz iş insanlarımızla birlikte salgın sonrası dönemi doğru şekilde değerlendirmemiz halinde, 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

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