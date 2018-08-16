Türkiye ve Almanya Maliye Bakanları Berlin'de Buluşacak

Türkiye ve Almanya Maliye Bakanlarının 21 Eylül'de Berlin'de bir araya geleceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Türkiye ve Almanya Maliye Bakanlarının 21 Eylül'de Berlin'de bir araya geleceği açıklandı. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Scholz'un, güçlü Türk ekonomisinin Almanya ve AB için önemine vurgu yaptığı belirtildi. Albayrak'ın da ABD ile yaşanan krizde Almanya'dan gelen destek açıklamaları nedeniyle Alman bakana teşekkür ettiği bildirildi. Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü ise Scholz'un "ekonomik istikrara sahip bir Türkiye'nin Almanya'nın çıkarına olduğu" ve "Alman tarafının mevcut türbülansların giderilmesini istediği" mesajını verdiğini bildirdi.

Diğer yandan, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in 25-26 Ekim'de Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye'ye 80 kişilik bir heyetle gideceği belirtiliyor. - BERLİN