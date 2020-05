Türkiye vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor - NEW New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan görüntüler Yolcuların kontrollerden geçmesi Röportaj Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor.

New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan görüntüler Yolcuların kontrollerden geçmesi Röportaj Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor. Kaynak: AA