Türkiye vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor - NEW
New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan görüntüler Yolcuların kontrollerden geçmesi Röportaj Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor.
15.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:59
New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan görüntüler
Yolcuların kontrollerden geçmesi
Röportaj Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor.
Kaynak: AA