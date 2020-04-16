Türkiye Varlık Fonu zordaki stratejik şirkete ortak olacak Son torba yasaya eklenen madde ile TVF, koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen şirketleri satın alabilecek veya bunlara ortak olabilecek.

Son torba yasaya eklenen madde ile TVF, koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen şirketleri satın alabilecek veya bunlara ortak olabilecek. TVF Genel Müdürü Sönmez, düzenlemeyle stratejik ve büyük ölçekli şirketlerden sermaye çıkışının önleneceğini ve nakit sorunlarına çözüm sağlanacağını söyledi.