Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Selim Arda Ermut atandı
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Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Selim Arda Ermut atandı

09.03.2021 01:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:12
Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Selim Arda Ermut atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Selim Arda Ermut atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Selim Arda Ermut atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirteki Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı. Dönmez'den boşalan makama Selim Arda Ermut atandı. Yapılan atamanın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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