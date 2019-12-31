31.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık." - ANKARA

Kaynak: İHA