Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar avroluk sendikasyon kredisi
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Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar avroluk sendikasyon kredisi

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar avroluk sendikasyon kredisi

Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar avro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar avro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart 2019'da kullanılan 1 milyar Avro'luk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

ICBC ve Citibank'ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.

???????Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Societe Generale de lider düzenleyici seviyesinde katıldılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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