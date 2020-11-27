Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
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Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

27.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:47
Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Türkiye Varlık FonuYönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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