Türkiye Varlık Fonu at yarışları için düğmeye bastı
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.
07.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:45
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.
(İHA)
Kaynak: İHA