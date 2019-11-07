Türkiye Varlık Fonu at yarışları için düğmeye bastı

07.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:45

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA