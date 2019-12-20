Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü heyetinden Arnavutluk ziyareti

20.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:42

Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve beraberindeki heyet, İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin restorasyon görüşmeleri ve farklı konularda Arnavut yetkililerle görüşmek için başkent Tiran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile Vakıflar Genel Müdürlüğü heyeti, Kültür Bakanı Elva Margariti ile İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin restorasyon projesini görüştü.

Margariti, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye heyetiyle sadece Kültür Bakanlığının değil bölgede yaşayanlar için de bir ihtiyaç olan Kurşunlu Camisi'ndeki çalışmaların başlaması anlaşmasını görüştüklerini söyledi.

Anlaşmanın yasal yönlerini konuştuklarını kaydeden Margariti, "Böylesi özel bir kurumun burada bulunmasından dolayı minnettarız. Bizim için daha fazla öğrenmek, tecrübe alış verişi hatta farklı alanlarda iş birliği için iyi bir imkan olacak." diye konuştu.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen depremden sonra Türk devletinin yardımları hakkında da konuşan Margariti, "Gerek hasar tespiti için gelen uzmanlar, gerekse Türk devletinin vaat ettiği 500 konutun inşa edileceği uygun bölgeyi belirlemeye gelen uzmanlar olsun bize çok büyük yardım sağladılar. Her gün devamlı iletişim halindeyiz. Türk hükümeti ile yoğun bir 3 haftalık iş birliği oldu ve bunu kültürel eserlerle de devam ettirdiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yörük de Kurşunlu Camisi restorasyon projesinin 2 yıldan fazla sürdüğünü ve söz konusu eserin öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

İşkodra'daki tarihi Kurşunlu Camisi'nin Arnavutluk'taki ortak kültürel mirasa ait binlerce eserden en önemlilerden birisi olduğunu belirten Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eminim bu güzel bir başlangıç olacak. Bundan sonra Arnavutluk'un genelinde Vakıflar'a ait olan başka ortak kültürel mirasımıza ait tarihi eserlerin ihyasına konusunda buna ilaveten başka projeleri de sayın Vakıflar Genel Müdürümüzle beraber burada ortak çalışmalarla hayata geçirebileceğiz."

Yörük, 2020 yılının ilkbahar aylarında tarihi Kurşunlu Camisi projesine de ilk adımı atmayı ümit ettiklerini söyledi.

Ertem ise ziyaretlerinin amacının İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin restorasyonu projesi olduğunu belirterek, "Bunun arka planı 2 sene öncesine dayanıyor. İki yıldır restorasyonuna başlayabilmek açısından protokol ayrıntıları üzerine görüşüyorduk. Bugün nihayete erdi. Sayın Bakanımızla protokolün son şekli üzerine mutabakata vardık. Ben inanıyorum ki önümüzdeki ay içerisinde bu protokol sayın bakanlarımız tarafından imzalanacak." diye konuştu.

Arnavutluk'ta yapacakları ilk iş olmasından dolayı kendileri adına çok önemli olduğunu ifade eden Ertem, "Bizim açımızdan da ilk iş olması açısından da heyecan verici ama şunu da ilave edeyim, Arnavutluk'ta ilk işimiz ama bizim şu an Balkan coğrafyasında 50 civarında işimiz ya bitti ya da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Paşa Bushati Camisi olarak da bilinen Kurşunlu Camisi, Osmanlı döneminde 1773-1774 yılları arasında inşa edildi.

Komünist rejim döneminde ülkede dinin yasaklanmasıyla Kurşunlu Camisi kapatılmış, nadir ayakta kalan eserler arasında yer alan cami 16 Kasım 1990 tarihinde yeniden ibadete açılmış, ancak bölgedeki sel ve diğer hasarlar bu tarihi eseri daha sonra kullanılmaz hale getirmişti.

Kaynak: AA