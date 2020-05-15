Türkiye Vakfı'ndan 65 yaş üstü kişilere videolu destek Türkiye Vodafone Vakfı'nın paydaşlarından 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin "Birlikte İyileşelim" temasıyla hazırladığı ve 65 yaş üstü kişilerin karantina döneminde ihtiyaç duyabileceği bilgilerden oluşan 35 bölümlük özel video serisi Vodafone TV'de yayınlanmaya başladı.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın paydaşlarından 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin "Birlikte İyileşelim" temasıyla hazırladığı ve 65 yaş üstü kişilerin karantina döneminde ihtiyaç duyabileceği bilgilerden oluşan 35 bölümlük özel video serisi Vodafone TV'de yayınlanmaya başladı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kişilere destek olmak üzere başlattığı projelere yenisini ekledi.

Vodafone TV'de yayınlanmaya başlayan, 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından hazırlanan 35 videoluk seride sağlıktan beslenmeye, psikolojiden ev ekonomisine kadar pek çok konuda uzman görüşleri aktarılıyor.

"Birlikte İyileşelim" videolarıyla, yaşlılara koronavirüsle mücadele için çeşitli ipuçları sunulurken, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlayacak yardımcı bilgiler de paylaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'iyilik için teknoloji' vizyonumuzla teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu doğrultuda, salgından en çok etkilenen kesimlerden biri olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek olmak için harekete geçtik.

65+ Yaşlı Hakları Derneği ile yaptığımız iş birliği kapsamında, bu vatandaşlarımıza koronavirüs ve karantina ile ilgili hemen her konuda yardımcı olacak videolar yayınlıyoruz. Vodafone TV'den yayınladığımız 'Birlikte İyileşelim' videolarıyla yaşlılarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Koronavirüs sürecini hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile harekete geçtik. Derneğimizin uzmanları, gönüllüleri, dostları ile hazırladığımız kısa videolar salgınla ilgili bilgi paylaşımından, fiziksel ve ruhsal sağlığı korumanın ipuçlarına, sosyalleşmenin ve evde kalarak hayata bağlı aktiviteler yapmanın püf noktalarına kadar uzandı.

Bu video arşivi, gelen sorular, aktarılan deneyimlerle büyüyor. Sadece yaşlılara değil, yakınlarına da hitap ediyor. Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğinde yaşlı nüfusun dijital dünyadan azami yararlanmasını hedefleyen bu projemizin salgının yol açtığı zorlukları hafifletmesini diliyorum."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "Birlikte İyileşelim" videoları, mayıs ayı boyunca Vodafone TV'den izlenebilecek.

Vodafone TV'ye cep telefonu, tablet ve akıllı televizyonların uygulama marketlerinden indirilerek veya tv.vodafone.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA