Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi
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Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart’a Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs Codvid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

04.03.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:11
Türkiye üzerinden Singapur'a giden THY uçağının bir yolcusunda koronavirüs tespit edildi

, 3 Mart'ta üzerinden gelen 'na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Bunun üzerine, THY'nin TK54 sefer sayılı uçağın, bugün saat 11.35'te planlanan kalkışı yapılmadı. Uçak Changi Havalimanı'ndan beklemeye alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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