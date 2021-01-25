Türkiye uzay yarışının neresinde?
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Türkiye uzay yarışının neresinde?

25.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:49

Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde ABD ve Çin'in fırlatma teknolojilerinin ardında kalmamak için üye ülkelere daha saldırgan, daha agresif ve daha tutarlı bir uzay stratejisi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde ABD ve Çin'in fırlatma teknolojilerinin ardında kalmamak için üye ülkelere daha saldırgan, daha agresif ve daha tutarlı bir uzay stratejisi çağrısında bulundu. Uzay yarışı nerelere varacak? Soğuk Savaş uzaya mı taşınıyor? ve Türkiye bu yarışın neresinde yer alıyor?

Türkiye uzay yarışının neresinde?

Kaynak: DailyMotion.com

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