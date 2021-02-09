Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı
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Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı

09.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:48
Türkiye Uzay Ajansının logosu görücüye çıktı

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) logosunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, TUA'nın logosu da ilk kez tanıtıldı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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