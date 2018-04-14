Türkiye Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Rol Oynuyor"

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Sentetik madde kullanımı son 10 senede her geçen gün artıyor. Türkiye bu konuda risk ve kavşak noktasında, mücadelede çok önemli rol oynuyor." dedi.

Tezcan, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, 7'si AK Parti'den, 3'ü CHP'den, 1'i MHP'den ve 1'i HDP'den olmak üzere 12 milletvekilinden oluşan komisyonun 3 ay önce çalışmalarına başladığını anımsattı.

Komisyonun bugüne kadar uyuşturucu açısından yüksek riskli illerde 15 toplantı gerçekleştirdiğini, konuyla ilgili bakanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, belediye başkanlarından görüş aldığını bildirdi.

Tezcan, dünyadaki uyuşturucu üretiminin yüzde 95'inin Afganistan, Pakistan'da yapıldığını ve Türkiye'nin de içinde olduğu 3 hat üzerinden sevk edildiğine dikkati çekti.

Sentetik uyuşturucunun Hollanda ve Belçika gibi AB ülkelerinden yine Türkiye üzerinden Doğu, Ortadoğu ve Arap ülkelerine gönderildiğini vurgulayan Tezcan, "Sentetik madde kullanımı son 10 senede her geçen gün artıyor. Türkiye bu konuda risk ve kavşak noktasında, mücadelede çok önemli rol oynuyor." dedi.

Uyuşturucu madde ve diğer bağımlılık türlerinin tedavisinin kolay olmadığına aktaran Tezcan, tedavide başarı oranın en fazla yüzde 20 olduğunu, yüzde 80'inin tedaviden yoksun kaldığını veya başarı elde edemediğini, bu nedenle arzın önlenmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da bağımlılığına ilişkin toplantılarda çözümlerin arandığını ve bu çözümlerin topluma yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

"Önemli olan hastalığa yakalanmamak"

Komisyon Başkan Vekili Kerem Ali Sürekli ise komisyon çalışmalarının tamamlandığını, ancak alandaki çalışmaların yeni başladığını, sivil toplum örgütleriyle önemli projeler yapılacağını belirtti.

Bağımlılık konusunda güvenlik güçlerinin büyük başarılar elde ettiğine değinen Sürekli, "Güvenlik güçleri yakalıyor. Öncelikle talebi önlememiz lazım. Piyasaya çıkmadan önüne geçmemiz lazım. Bu bir beyin hastalığı, bu hastalığa yakalandığımızda tedavi mümkün ama tekrarlıyor. Tedaviyi ömür boyu devam ettirmek gerekiyor. Önemli olan hastalığa yakalanmamak. Bağımlılık tedavisi sonucu 1 yıl temiz kalsa bile yeniden kullanmaya başlayanlar var. Biz bunları ortadan kaldırmalıyız, geriye dönüş olmamalı." diye konuştu.

Sürekli, Türkiye'nin uyuşturucu kullanımı konusunda tehlike altında olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başka ülkelerin 1970'li yıllarda yaşadığı tehlikeyi şimdi biz yaşıyoruz, alevlenme var. İşin olağan seyrinden mi oluyor, örgütlü bir çalışma ile mi karşı karşıyayız? Terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Uyuşturucu da terörün kullandığI enstrüman olarak düşünebiliriz. Terör bu madde bağımlılığı ile ilgili alanı kullanıyor. Yıllık 1,5 milyar dolar bölücü terör örgütününün terörden elde ettiği gelir var. Terör metoduna karşı ülkemizi savunmalıyız, mücadele etmeliyiz."

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ise teknoloji bağımlılığı ile mücadelenin de gerekli olduğuna kaydetti.

Güvenlik birimleri, kaymakamlar, belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, konuya ilişkin sunumlar yapıldı.

İstişare toplantısının ardından komisyon üyelerinin, İzmir Valiliği ile diğer resmi kurumlarını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.