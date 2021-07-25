Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu
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Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Spor

- Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Mardinli Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu.

- Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu

MARDİN - Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Mardinli Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu.

2 yıldır boks ile uğraşan ve Türk Üst Minikler Şampiyonası'na Mardin Gençlik Spor adına yarışan 14 yaşındaki Sezen Sude Karaboğa katıldı. Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Karaboğa, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İkinci olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Karaboğa, "Bugün Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda ikinci oldum. Çok mutluyum. Hocalarımın ve ailemin desteği hep benimle oldu. Hedefimde Türkiye ve dünya birincisi olmak var. Bu süreçte beni çalıştıran Orkun Çaylak hocama teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu
Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu
Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu
Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası'nda Sezen Sude Karaboğa ikinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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