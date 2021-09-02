MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "Türkiye ekonomisi üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürüyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "Türkiye ekonomisi üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüme gerçekleştirerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin, Kovid-19 etkisiyle geçen yıl 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden ayrıştığını ve ekonomide toparlanmanın devam ettiğini aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi üretim ve ihracatla güçlü büyümeyi sürdürüyor. Ülkemizin üretim ve ihracata dayalı büyüme stratejisinin büyümemizin arkasında yatan en büyük etken olduğu açıktır. Devletimizin ihracatta ortaya koyduğu vizyonla ilave destekler ve projelerle, öncü alanlarda atacağı adımlarla bu katkıyı daha da artıracağına inancım tamdır. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam eden Türkiye'nin önü açık, geleceği parlaktır. Biz de MÜSİAD İzmir nezdinde iş dünyası olarak, şehrimize ve ülkemize aynı gayretle yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetlerde tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu belirten Saygılı, "En büyük katkı yüzde 45,8 ile hizmetler ve yüzde 40,5 ile sanayi sektöründe görülüyor. Mal ve hizmet ihracatımız yüzde 59,9 artış sağladı. Tüm sektörlerimize yayılan bir büyümeyi görmek oldukça sevindirici ve gelecek için bizlere umut veren bir tablo ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol