Türkiye-Ürdün ekonomi iş birliği programı gerçekleşti

05.11.2019 15:39

Şanlıurfa'da Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Ürdün ekonomi iş birliği programı düzenlendi.



Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Ürdün ekonomi iş birliği programı düzenlendi. Jeopolitik konumundan dolayı Şanlıurfa'nın seçildiği programlarda Şanlıurfa'nın sosyo-ekonomik yapısına vurgu yapıldı. Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iş adamlarına kentin tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelini anlattı.



Programda konuşan Beyazgül, "Öncelikle Ürdün'den ve ülkemizden birçok iş adamını bir araya getiren bu programın yapımından dolayı teşekkür ediyorum. Bünyesinde çeşitli ve çok sesliliği oluşturan ülkemizin lokomotif ihracatçısı olan DEİK'e dünyanın da ihtiyacını olduğunu belirtiyorum. Ürdün'den gelen işadamlarımız olduğu için Şanlıurfa'dan bahsetmek istiyorum. Şanlıurfa, Tarım, Turizm, Tarih ve Kültür şehridir. Şanlıurfa bir açık hava müzesidir adeta, Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Peygamberlerin izleri olan sabır, cömertlik ve hoş görünün insanların içine nakşedildiğini hep birlikte görebiliriz. Fırat Nehrinin bereketi ile sulanan bu araziler yılda 300 günden fazla güneş görmektedir. Başta pamuk, mısır, mercimek ve buğday olmak suretiyle birçok hububat ve sebze üretilmektedir. Dünyanın orijinal hali ile günümüze kadar gelmiş en eski tapınağı tarih sahnesinde bir devrim niteliğindeki keşfi olarak tanımlanan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınan 12 Bin yıllık Göbeklitepe Şanlıurfa'dadır. Sazın, sözün, Sıra gecelerinin ve unutulmaz müziğin ev sahibidir Şanlıurfa. Yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan yer yine Şanlıurfa'dır. Dünyanın talebi olan ve neredeyse tüm ürünlerini üretecek topraklara sahibiz. Sanayinin şartlarını çevirerek gençlerimiz var. Kısacası, un var, şeker var, yağ var. İnşallah Ürdün ile Şanlıurfa helva yapacağı bir iş birliği bulur. Ürdün ile Şanlıurfa arasındaki en benzer nokta sizlerde bizlerde çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptık. Bu sebeple hem Ürdün'ü hem de kendi hemşehrilerimi kutluyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyor, emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.



Düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssaRifaie, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi İsmail Rıfale, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Türkiye DEİK Türkiye Ürdün İş Konseyi Başkanı Ömer Faruk Akbal, Ürdün İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Abdülselam Abidin ve çok sayıda Ürdünlü ile Türk İşadamı katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA