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Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi'nde başladı

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi'nde başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig Grup müsabakaları; kadın ve erkeklerde toplam 8 takımın katılımı ile Erciyes Üniversitesi'nde başladı.

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig Grup müsabakaları; kadın ve erkeklerde toplam 8 takımın katılımı ile Erciyes Üniversitesi'nde başladı.

Tek devreli lig usulüne göre Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmalarda şampiyon olan takımlar önümüzdeki yıl Türkiye Üniversiteler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Karşılaşmalar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile Amasya Üniversitesi arasında oynanan mücadele ile başlarken, bu maçın ardından ise açılış seremonisi gerçekleştirildi. Üç gün sürecek olan mücadelelerde kadınlarda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi mücadele ederken erkeklerde ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mücadele ediyor. - KAYSERİ

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi'nde başladı

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi'nde başladı

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi'nde başladı

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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