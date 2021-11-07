Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Anadolu Üniversitesi'ne ödül

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 25. kuruluş yılını düzenlenen gala yemeği ile kutladı. T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve üniversite temsilcilerinin yer aldığı galada farklı spor alanlarında ödüller dağıtıldı. Törene Anadolu Üniversitesi'ni temsilen Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen katılım gösterdi.

TÜSF'ün 25. kuruluş yılı olan 1996 yılından bugüne dek yurtiçi ve Avrupa Şampiyonaları'nda en fazla madalya ve en fazla faaliyete katılan üniversitelere madalya ve şilt takdimi gerçekleştirildi. "Sporun Enleri" töreninde Anadolu Üniversitesi 1996-2021 yılları arasında en çok madalya kazanan üniversiteler sıralamasında üçüncü oldu. Törende Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan, Anadolu Üniversitesi'nin kazandığı ödülleri Prof. Dr. Süleyman Sözen'e takdim etti.

Rektör Erdal: "Bu başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum"

Anadolu Üniversitesi'nin farklı spor branşlarında yer alan ve başarı gösterip madalya almaya hak kazanan öğrencilerini tebrik ettiğini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: "Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve öğrencileri eğitim alanında olduğu gibi farklı spor branşlarında da başarı gösterip bizleri gururlandırıyor. Tüm öğrencilerimizi, hocalarımızı ve çalışanlarımızı gösterdikleri azim ve disiplinli çalışmaları neticesinde kazandıkları bu başarılardan dolayı kutluyorum. "

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