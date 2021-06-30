Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonaya Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyon erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87; kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilolarda gerçekleştirilecek.

Müsabaka salonuna salgın nedeniyle HES kodu ile giriş yapılacak.

Öte yandan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 7-14 Temmuz tarihlerinde yine aynı salonda düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar