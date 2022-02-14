Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi - Haberler
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelendi

Türkiye Karate Federasyonu, 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.

ANTALYA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, 24-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenmesi planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun faaliyet takvimindeki yoğunluk sebebiyle 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ertelenmiştir. Belirlenecek yeni yer ve tarih ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ümit Genç, Antalya, Türkiye, Spor, Haberler

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