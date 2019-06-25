Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası, 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda 55 şehirden 310 kulüp ve bin 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Şampiyonada sporcular, ulusal puanlarını yükseltmek için de mücadele verecekler.

Kaynak: AA