Türkiye, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konsey Üyeliğine Hak Kazandı

Türkiye, beşinci kez Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine hak kazandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küresel ölçekte haberleşme ağları ve hizmetleri arasında eş güdüm sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) ihtisas kuruluşu ITU Konsey üyeliği seçimlerinin 5 Kasım 2018'de Dubai'de yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Seçimlerde Türkiye, 146 ülkenin oyunu alarak beşinci kez ITU Konsey üyeliğine hak kazanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre ITU, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 kurucu üye ile "Uluslararası Telgraf Birliği" olarak 1865'te kuruldu ve 1947'de BM'ye bağlı faaliyet gösteren, devletlerarası hukuk tüzel kişiliğine haiz bir uzmanlık kuruluşu haline geldi.

Birlik, telekomünikasyon araçlarının rasyonel kullanımı kapsamında üyeleri arasında iş birliğini sağlamayı ve gelişmekte olan ülkelere telekomünikasyon alanında teknik yardım temin etmeyi hedefliyor.

Telekomünikasyon hizmetlerinin etkinliklerinin arttırılması için teknik olanakların ve etkili uygulamaların geliştirilmesi de birliğin hedefleri arasında yer alıyor.

Birliğin 2018 yılı itibarıyla 193 üye ülke idaresi ve yaklaşık 800'ü aşkın özel sektör kuruluşu ve akademiden üyesi bulunuyor.