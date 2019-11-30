Türkiye Uluslararası Şeker Örgütü'nün yönetim kuruluna seçildi

30.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:35

Uluslararası Şeker Örgütü'nün (ISO) 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 56'ncı Konsey Toplantısında, Türkiye "ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine" seçildi.



Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ ve beraberindeki Şeker Dairesi Başkanlığı'ndaki heyet katıldı. Ayrıca ISO Programında yer alan Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği İstişare Toplantısına ve ISO Seminerine, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel ve Pankobirlik



Yönetiminden de katılım sağlandı.



Şeker Konseyi toplantılarında, dünyada şeker piyasasında meydana gelen önemli gelişmelere ilişkin olarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Programın son günü yapılan 56'ncı Konsey Toplantısında ISO Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde ise Türkiye "ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine" seçildi.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ Başkanlığındaki heyetin ve Londra Büyükelçiliğinin başarılı girişimleri ile sağlanan bu uluslararası temsiliyet, Türkiye'nin şeker sektörü açısından önem arz ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA